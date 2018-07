Monaco sofre para bater o Toulouse na estreia do Francês

Atual campeão, o Monaco não teve vida fácil na estreia da edição de 2017/2018 do Campeonato Francês. Desfigurado após a perda de diversos jogadores, mas ainda com os destaques Falcao García e Mbappé, o time do principado recebeu o Toulouse nesta sexta-feira e chegou a ficar atrás do placar em duas oportunidades, mas arrancou a suada vitória por 3 a 2.

Com o resultado, o Monaco larga na frente em um Campeonato Francês que atrairá as atenções dos brasileiros mais do que nunca após a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain. O time parisiense, aliás, é o principal candidato a tirar o troféu do rival monegasco e estreia neste sábado de manhã contra o Amiens, no que pode ser a primeira partida do craque pelo clube.

Os brasileiros, aliás, também tiveram destaque na partida desta sexta. O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, foi titular pelo Monaco, assim como Fabinho, mais uma vez atuando pelo meio, e Jemerson, ex-Atlético-MG. O zagueiro, aliás, foi responsável pelo primeiro gol da equipe.

Antes, no entanto, o Toulouse calou a torcida da casa com o gol de Machach aos cinco minutos. Ele recebeu lindo passe de peito de Delort após escanteio da esquerda e bateu firme para marcar. Aos 27, foi a vez de João Moutinho cobrar escanteio para Jemerson desviar de cabeça e deixar tudo igual.

Mas o Toulouse voltou a ficar à frente no início da etapa final, aos sete minutos. Após rápido contra-ataque pela esquerda, Delort recebeu de Durmaz na meia-lua e bateu sem chances para Subasic.

O Monaco, então, foi para cima e conseguiu a virada suada. Aos 12 minutos, Jorge recebeu bom passe de Mbappé e cruzou na cabeça de Falcao, que marcou. E o terceiro gol também saiu pelo alto. Aos 24 minutos, João Moutinho cobrou falta para a área e Glik desviou para selar o resultado.