Monaco toma virada do Montpellier no final e segue entre os últimos no Francês

A fase do Monaco na temporada continua péssima. Neste sábado, mesmo jogando em sua casa, o estádio Luis II, em Montecarlo, o time do Principado foi derrotado de virada, com gols nos minutos finais, pelo Montpellier por 2 a 1, pela 15.ª rodada do Campeonato Francês. Com apenas 10 pontos, está dentro da zona de rebaixamento, na 19.ª e penúltima colocação.

O resultado positivo em Mônaco levou o surpreendente Montpellier a assumir a segunda colocação do Campeonato Francês, atrás apenas do Paris Saint-Germain. Líder disparado, com 100% de aproveitamento, o clube de Paris tem 42 pontos, contra 29 do Montpellier, que se aproveitou do empate entre Lille (27 pontos) e Lyon (28) por 2 a 2, em Lille.

Contratado como técnico há mais de um mês para tentar "dar um jeito" no Monaco, o ex-atacante francês Thierry Henry não consegue resolver os problemas do time - eliminado até na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Até saiu na frente com o gol do belga Youri Tielemans, aos 42 minutos do primeiro tempo, mas levou a virada com Laborde, aos 36, e Skuletic, aos 41 da segunda etapa.

Em outros jogos, destaque para mais uma derrota do Amiens, time onde joga o meia brasileiro Paulo Henrique Ganso (ex-Santos e São Paulo). Caiu por 3 a 0 para o Nimes, fora de casa, e está na 17.ª colocação, com 13 pontos - apenas um acima da degola. Também neste sábado: Angers 1 x 1 Caen e Guingamp 0 x 0 Nice.