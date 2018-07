Mônaco vai ao 3º lugar no Francês, mas deve perder capitão para Liga dos Campeões O Mônaco se preparou para o jogo fora de casa contra a Juventus na Liga dos Campeões com uma vitória por 3 x 0 em Caen nesta sexta-feira, subindo para terceiro lugar no Campeonato Francês, mas perdeu o capitão Jeremy Toulalan, com uma lesão na coxa.