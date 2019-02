Monaco vence e deixa zona de rebaixamento; Balotelli marca de novo pelo Olympique

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Nantes, neste sábado, o Monaco finalmente deixou, na 25.ª rodada, a zona de rebaixamento do Campeonato Francês. Recém-contratado por empréstimo junto ao Atlético de Madrid, Gelson Martins fez o gol que leva a equipe monegasca para a 16.ª colocação com 22 pontos, dois a mais que o 18.º colocado Dijon. O time de Nantes fica em 14.º lugar, com 27.

O tento responsável por dar fôlego ao time do técnico Leonardo Jardim na luta contra o rebaixamento veio no início do primeiro tempo. Em jogada de compatriotas, Rony Lopes foi lançado na ponta esquerda e cruzou rasteiro para encontrar Gelson Martins. Livre de marcação, o português se esticou para finalizar de carrinho e marcar o solitário gol da partida, aos 13 minutos.

Com a vantagem no placar, o Monaco se manteve superior e controlou o Nantes, que levou perigo apenas no final da etapa inicial, quando Traore obrigou o goleiro Subasic a fazer boa defesa.

Depois do intervalo, o time do Principado manteve o ritmo e continuou no domínio da partida, mas não melhorou a ponto de marcar o segundo gol. A equipe até criou boas chances, em especial com Sidibé, de cabeça, mas não foi capaz de ampliar o marcador. No fim das contas, as oportunidades perdidas não fizeram falta para os anfitriões.

Em outro confronto deste sábado, o Olympique de Marselha recebeu o Amiens, ex-clube de Paulo Henrique Ganso, e venceu por 2 a 0. A partida é mais uma prova da boa fase do recém-contratado atacante Mario Balotelli. O italiano fez um dos gols de sua equipe e chegou a três tentos em quatro partidas. Bom para o time do técnico Rudi Garcia, que chega ao seu terceiro triunfo consecutivo.

O autor do outro gol foi Florian Thauvin. O capitão foi lançado pela esquerda e chutou cruzado para abrir o placar, aos 19 minutos da etapa inicial. Pouco depois, aos 25, Balotelli mostrou oportunismo para fechar o marcador. Após cobrança de tiro de meta, Ocampos desviou de cabeça e a bola sobrou para o italiano, que dominou e finalizou com rapidez para fazer 2 a 0.

Com o resultado, o Olympique de Marselha chega aos 40 pontos e ocupa a quarta posição da tabela de classificação, que garante vaga na Liga Europa. Logo atrás, o Saint-Étienne tem a mesma pontuação e ainda joga nesta rodada, mas terá um desafio em casa diante do Paris Saint-Germain, líder isolado da competição com 59 pontos.

Ainda neste sábado, o Angers derrotou o Nice, ex-time de Balotelli, por 3 a 0, em casa, e subiu para 33 pontos, ainda na 12.ª colocação. O rival do sul da França é o sétimo, com 37.