Monaco vence e se classifica na Liga Europa; Leicester City lidera grupo

O Monaco é mais um a carimbar a vaga para as oitavas de final da Liga Europa. O time derrotou a Real Sociedad por 2 a 1, nesta quinta-feira, e confirmou a liderança do Grupo B. Destaque também para o Leicester City, que derrotou o Legia e ultrapassou o Napoli na tabela de classificação do Grupo C.

O Monaco lidera o Grupo B, com 11 pontos. A liderança isolada foi alcançada após bater a Real Sociedad com gols de Volland e Fofana. Isak descontou. O clube espanhol, ainda vivo, tem seis pontos, na terceira posição.

Ainda pelo Grupo B, o PSV Eindhoven subiu para a segunda posição, com oito pontos, ao derrotar o lanterna Sturm Graz por 2 a 0, com gols de Carlos, de pênalti, e Bruma.

O Leicester City também brilhou nesta quinta. O time inglês ultrapassou o Napoli e assumiu a primeira posição do Grupo C, com oito pontos, ao fazer 3 a 1 no Legia. A chave é a mais equilibrada até aqui, com o time italiano e o Spartak Moscou, com sete pontos, e o Legia, com seis.

O já classificado Eintracht Frankfurt cedeu o empate por 2 a 2 diante do Royal Antuérpia. O resultado só impediu que o clube alemão confirmasse a liderança, já que o Olympiacos encostou ao derrotar o Fenerbahçe por 1 a 0. O Eintracht chegou aos 11 pontos, contra nove dos gregos, que carimbaram a classificação. Eliminados, o Fenerbahçe ficou com cinco, e o Royal, com dois.

Por fim, o Lyon, com 100% de aproveitamento - 15 pontos -, fez mais uma vítima. O time francês fez 3 a 1 no Brondby, fora de casa. Cherki, duas vezes, e Slimani fizeram os gols dos visitantes, sendo o último com assistência do brasileiro Lucas Paquetá. Já o Rangers levou o duelo direto contra o Sparta Praga, por 2 a 0, e subiu para a segunda posição, com sete pontos, contra quatro de seu rival.

LIGA CONFERÊNCIA

Com gols de Carles Pérez, Nicolò Zaniolo e Thammy Abraham, duas vezes, a Roma goleou o Zorya por 4 a 0, na Itália, e segue na perseguição ao líder Bodo/Glimt, que bateu o CSKA Sofia, também nesta quinta, por 2 a 0.

O resultado, até o momento, garante a Roma na Segunda Fase da Liga Conferência, uma vez que ocupa a vice-liderança do Grupo C, com dez pontos. O líder Bodo/Glimt tem 11. Zorya, com seis, e CSKA, com um, estão eliminados.