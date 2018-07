Monaco vence em casa e avança na Copa da Liga Francesa

O Monaco garantiu seu lugar nas oitavas de final da Copa da Liga Francesa, nesta terça-feira, ao derrotar o Caen por 2 a 0, diante de sua torcida, no estádio Louis II. A vitória veio com um golaço do colombiano Falcao Garcia nos minutos finais da partida.

O gol aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo, em forte chute de fora da área, que estufou as redes. O atacante, por sinal, havia entrado há pouco tempo na partida. Ele começara o jogo no banco de reservas porque o técnico Leonardo Jardim decidiu poupar alguns titulares nesta terça - o brasileiro Fabinho começou jogando.

O primeiro gol dos anfitriões foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, com o argentino Guido Carrillo, em jogada individual. Com o resultado, o Monaco assegurou lugar nas oitavas de final porque, na competição, os duelos são definidos em apenas um jogo.

Nesta quarta, será a vez de o Paris Saint-Germain tentar buscar a vaga nas oitavas de final. O time da capital enfrentará o Strasbourg, fora de casa. O PSG não terá o brasileiro Neymar, liberado pelo clube para resolver problemas particulares no Brasil.