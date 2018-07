Monaco vence Lens e está na final da Copa da França

O adversário do Monaco na final sairá do confronto entre Paris Saint-Germain e a grande surpresa Quevilly, time da quarta divisão. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, com mando do time amador.

Nono colocado no Campeonato Francês e praticamente sem chances de conquistar uma vaga na Liga Europa, o Monaco tinha nesta terça-feira um dos jogos mais importantes da atual temporada. E mesmo contando com o apoio da torcida, pouco produziu durante o primeiro tempo.

O Lens, por sua vez, também estava pouco inspirado. Assim, as duas equipes ficaram presas na marcação. A partida só ganhou um pouco mais de emoção no início da etapa final, quando Nenê desperdiçou cobrança de pênalti.

O Monaco seguiu cauteloso após a oportunidade e o jogo foi para a prorrogação. Até que a cinco minutos do fim, Nenê avançou pela esquerda e cruzou para Maazou marcar o gol da vitória.