Monaco vence Nancy e segue na liderança isolada do Francês

O Monaco não tomou conhecimento do fraco time do Nancy, penúltimo colocado do Campeonato Francês, e venceu o adversário por 3 a 0, neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela 36ª rodada da competição nacional

Com a vitória, o time de Montecarlo chega aos 86 pontos e ocupa a liderança isolada da competição nacional - o PSG havia igualado o rival ao vencer, também neste sábado, o Bastia por 5 a 0 - e tem um jogo a menos que a equipe parisiense, que soma 83.

O Nancy permanece na penúltima colocação do torneio, com 32 pontos, muito ameaçado pelo risco de rebaixamento. A equipe está três pontos atrás do Lorient, primeiro clube fora da zona da degola, em 17º lugar.

O Monaco dominou o jogo e marcou o primeiro logo aos três minutos com um gol contra de Tobias Badila. Valere Germain avançou pela direita, tentou o cruzamento, mas a bola desviou levemente no jogador do Nancy e morreu no fundo da rede.

O líder do campeonato seguiu perdendo várias oportunidades, mas o Nancy assustou aos 19 minutos, quando o atacante Robic acertou um chute de primeira, de fora da área, para grande defesa do goleiro Subasic.

O jogo seguiu com o Monaco bastante superior ao adversário. Aos 39 minutos, Thomas Lemar puxou um grande contra-ataque pela esquerda e cruzou para o português Bernardo Silva ampliar para o time visitante com um cabeceio: 2 a 0.

No segundo tempo, a partida continuou muito movimentada e com o Monaco buscando o gol. Aos dois minutos, mais uma grande chance Germain bateu para a defesa do goleiro. A bola sobrou para Lemar que arrematou para o gol, mas houve desvio da zaga para escanteio.

Mas o terceiro gol da equipe monegasca só saiu aos 40 minutos, quando Thomas Lemar aproveitou cruzamento da direita feito pela jovem estrela do time, Kylian Mbappé, de 18 anos, que havia entrado poucos minutos antes, poupado devido ao segundo jogo das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra a Juventus, em Turim (na primeira partida, o Monaco foi derrotado por 2 a 0), na próxima terça-feira. Pelo Francês, o time voltará a jogar no dia 14, quando será mandante contra o Lille.