Monaco volta a campo para continuar sua 'briga' com o PSG

PARIS - O Monaco tem neste domingo mais um compromisso em sua luta para voltar aos bons tempos em que lutava pelo título francês. A equipe recebe o Lorient e se vencer fechará a quinta rodada isolada na primeira posição. Dono de sete títulos nacionais (o último foi ganho na temporada 1999/2000), cinco Copas da França e quatro Supercopas da França, o time está de volta do inferno da Segunda Divisão – onde passou dois anos. E graças à fortuna do russo Dmitry Rybolovlev, que comprou o clube em 2011, voltou para a elite pensando grande. Gastou 150 milhões de euros (R$ 450 milhões) na última janela de transferências para contratar jogadores como os colombianos Falcao Garcia (atacante) e James Rodriguez (meia), os portugueses João Moutinho (meia) e Ricardo Carvalho (zagueiro), os franceses Abidal (lateral-esquerdo) Toulalan e Kondogbia (volantes) e o goleiro Romero, titular da seleção argentina.

Com esse batalhão, o magnata quer brigar com o Paris Saint-Germain pelo título. Mas o técnico italiano Claudio Ranieri, mais experiente no mundo do futebol, prefere não criar uma expectativa tão grande. "É muito difícil competir com o PSG. Viemos da Segunda Divisão, e eles foram campeões da Primeira e deram muito trabalho para o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. O objetivo é ficar entre os três primeiros colocados." Se conseguir, o time conseguirá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões – competição da qual foi vice-campeão em 2004 (perdeu na final para o Porto, que era dirigido por José Mourinho).

Falcao Garcia também é cauteloso como o treinador. "Somos apontados como favoritos ao título por muita gente, mas sabemos que teremos de lutar muito se quisermos conquistar algo grande. Fomos bem nas primeiras quatro rodadas (três vitórias e um empate) porque disputamos todas as partidas com muito empenho.

ITÁLIA

A Fiorentina recebe neste domingo o Cagliari, e a torcida está empolgada para ver a dupla de ataque formada por Giuseppe Rossi e o alemão Mario Gomez. Juntos, eles fizeram cinco gols em duas rodadas. Outros jogos da rodada: Verona x Sassuolo, Lazio x Chievo, Livorno x Catania, Udinese x Bologna e Sampdoria x Genoa. A rodada será completada com a partida entre Parma e Roma.

ESPANHA

Tentando subir na tabela de classificação, o Valencia joga fora de casa contra o Betis. A equipe somou apenas três pontos em três rodadas – o Betis está ainda pior, com apenas um ponto. Outros jogos: Granada x Espanyol, Getafe x Osasuna, Málaga x Rayo Vallecano. Amanhã serão realizadas as duas últimas partidas da rodada: Elche x Valladolid e Athletic de Bilbao x Celta.

PORTUGAL

Cinco jogos serão disputados no complemente da quarta rodada: Acadêmica x Belenenses, Nacional x Arouca, Vitória de Setúbal x Marítimo, Olhanense x Sporting e Braga x Estoril.