Monaco x PSG: horário e onde assistir Neymar em campo

Monaco x PSG se enfrentam neste domingo, às 18h (de Brasília), no estádio Louis II, pela 13ª rodada do Campeonato Francês e com a provável escalação de Neymar entre os titulares.

Monaco x Paris Saint-Germain poderá ser acompanhado pelo canal oficial do Neymar no Youtube e não terá transmissão de emissoras de televisão para o Brasil . As duas equipes entram em campo vivendo momentos bem distintos. O Monaco iniciou a rodada na penúltima posição. com sete pontos, e com possibilidade de acabar na lanterna. Já o PSG é o líder do torneil, com 36 pontos e 100% de aproveitamento.

Na última terça-feira, o Monaco foi goleado em caa pelo Brugge por 4 a 0, pela Liga dos Campeões, e no Campeonato Francês também perdeu, por 1 a 0, para o Reims, sábado passado. O PSG ganhou do Lille por 2 a 1, pela liga nacional, e empatou por 1 a 1 com o Napoli, terça-feira, em duelo válido pela Liga dos Campeões.