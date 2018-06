Mönchengladbach abre dois gols de vantagem, mas cede empate ao Werder

O Borussia Mönchengladbach ficou no empate por 2 a 2 com o Werder Bremen nesta sexta-feira, em casa, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado é ruim para as pretensões de ambas as equipes na competição.

+ Coman é operado, desfalca Bayern por 'semanas' e preocupa França

O time anfitrião não conseguiu encostar no grupo de classificação para a Liga Europa. Permaneceu na sétima colocação, com 35 pontos, a três do quinto e do sexto colocados, o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig, respectivamente.

E os visitantes continuam próximos da zona de rebaixamento: em 14º lugar, com 27, a três do Mainz, que é o 16º na tabela. Pelas regras da competição, caem os dois últimos colocados. O antepenúltimo, que é o caso do Mainz atualmente, disputa uma partida contra o terceiro melhor classificado da segunda divisão. O vencedor segue na elite do Alemão na próxima temporada.

Para o Mönchengladbach o empate teve gosto de derrota. O time da casa abriu 2 a 0 de vantagem no primeiro tempo com gols de Zakaria e Moisander (contra). E na etapa final permitiu a reação do Werder Bremen, que igualou o marcador com Delaney e Veljkovic.

A 25ª rodada do Alemão continua no final de semana. Haverá seis jogos no sábado, com destaque para o duelo entre o RB Leipzig contra o Borussia Dortmund, atual vice-líder da competição.

O Bayern de Munique, primeiro colocado com 60 pontos e com uma vantagem de 19 para o Dortmund, entra em campo apenas no domingo. Visitará o Freiburg, que não tem nem metade da sua pontuação - somou 29 pontos e está em 13º lugar.