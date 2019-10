Mönchengladbach bate Frankfurt por 4 a 2 e retoma liderança do Campeonato Alemão

O Borussia Mönchengladbach enfrenta forte concorrência do Bayern de Munique, mas segue líder do Campeonato Alemão após a nona rodada. Neste domingo, o time venceu o Eintracht Frankfurt por 4 a 2, fora de casa, e retomou a ponta da tabela, que havia sido assumida de forma provisória pela equipe bávara no último sábado, quando superou o Union Berlin por 2 a 1.

O resultado deste domingo levou o Mönchengladbach aos 19 pontos, um a mais que o clube da Baviera, vice-líder do torneio. O terceiro colocado é o Freiburg, com 17, mesma soma do Wolfsburg. Quinto colocado, o Dortmund soma 16. O Frankfurt tem 14, em nono.

O jogo deste domingo foi bastante disputado, com muitas chances criadas por ambos os times. O final da partida foi especialmente movimentado, mas o placar foi aberto já no primeiro tempo. O marcador foi inaugurado pela equipe da casa aos 28 minutos da etapa inicial. O autor do gol foi o atacante francês Marcus Thuram, filho do defensor Lilian Thuram, campeão do mundo pela França em 1998.

O Borussia Mönchengladbach ainda ampliou antes do intervalo. Quem marcou o segundo foi o lateral-esquerdo sueco Oscar Wendt, que encaminhou boa vantagem aos anfitriões no Borussia-Park.

Apesar da relativa tranquilidade no placar, os mandantes tiveram trabalho na segundo tempo, tendo em vista a ofensividade do Eintracht Frankfurt. E os visitantes colocaram fogo na partida logo no começo da etapa complementar. Aos 14, o ala-direito português descontou, ensejando a chuva de gols que deu emoção aos estágios finais do confronto. Com o 2 a 1 no placar, o Frankfurt foi para cima, enquanto o Mönchengladbach explorou os espaços na defesa adversária.

A 15 minutos para o fim do tempo regulamentar, o zagueiro suíço Nico Elvedi completou cruzamento da intermediária esquerda e recolocou os donos da casa em boa vantagem. Mas não por muito tempo. Quatro minutos depois, o Eintracht reagiu e marcou mais um: o zagueiro austríaco Martin Hinteregger aproveitou bola cruzada e esquentou o jogo, deixando o placar no perigoso 3 a 2.

Apesar da empolgação visitante, o Mönchengladbach confirmou o triunfo com gol do volante suíço Denis Zakaria, aos 40. O Frankfurt foi para cima, mas era tarde demais para reverter o 4 a 2.

Em outro jogo da nona rodada do Alemão realizado neste domingo, o Wolfsburg recebeu o Augsburg em busca da liderança. Entretanto, o confronto terminou sem gols e os mandantes somaram apenas um ponto, "parando" na quarta posição da tabela. O Augsburg é o vice-lanterna, com sete, três à frente do lanterna Paderborn.