Mönchengladbach bate Leverkusen na estreia das equipes no Alemão

O Borussia Mönchengladbach derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 1 neste sábado, em casa, na estreia das equipes no Campeonato Alemão. André Hahn e Lars Stindl marcaram os gols da vitória da equipe da casa e Pohjanpalo descontou para os visitantes.

O confronto deste sábado envolveu duas das principais forças do futebol da Alemanha, tanto que a campanha da última temporada garantiu ambos os times na Liga dos Campeões da Europa - o Leverkusen foi o terceiro colocado no último Alemão, logo à frente do Mönchengladbach, que ao menos na estreia na temporada 2016/2017 se deu melhor.

O Mönchengladbach abriu o marcador no último minuto do primeiro tempo com Hahn. Na etapa final, o Leverkusen deixou tudo igual aos 35, mas cinco minutos mais tarde os visitantes reagiram e garantiram a vitória com Stindl.

As equipes folgam agora no próximo fim de semana por causa das datas reservadas pela Fifa para jogos das seleções nacionais. O Mönchengladbach só volta a campo em 10 de setembro, quando visitará o Freiburg. No mesmo dia, o Leverkusen receberá o Hamburgo.