Mönchengladbach cai para o Freiburg e perde chance de encostar no líder

O Borussia Mönchengladbach visitou o Freiburg nesta sexta-feira e perdeu uma ótima chance de se aproximar da liderança do Campeonato Alemão. A equipe foi derrotada na abertura da nona rodada por 3 a 1 e, agora, pode ver o líder Borussia Dortmund abrir vantagem na ponta.

Com o resultado, o Mönchengladbach estacionou nos 17 pontos, na segunda colocação, a três do Dortmund, que ainda atua na rodada. Para piorar, a equipe pode ser ultrapassada por quatro equipes: Werder Bremen, Bayern de Munique, RB Leipzig e Hertha Berlin, que também ainda atuam no fim de semana.

Melhor para o Freiburg, que deixou a parte de baixo da tabela e subiu para oitavo, com 12 pontos. As duas equipes agora voltam atenções para a Copa da Alemanha. Na quarta-feira, o Freiburg visita o Holstein Kiel, mesmo dia no qual o Mönchengladbach recebe o Bayer Leverkusen.

A vitória do Freiburg nesta sexta começou a ser desenhada bem cedo. Logo nos primeiros segundos, a equipe teve um pênalti a seu favor, que Nils Petersen cobrou para abrir o placar. Também através de uma penalidade, porém, Thorgan Hazard deixou tudo igual.

Na etapa final, os donos da casa voltaram melhores e retomaram a liderança aos 11 minutos, com Luca Waldschmidt. E, já nos acréscimos, quando o Mönchengladbach buscava o gol salvador, Lucas Holer selou o triunfo.