Mönchengladbach conquista primeira vitória no Alemão

MÖNCHENGLADBACH - Derrotado na sua estreia no Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique, o Borussia Mönchengladbach se recuperou na competição neste sábado e conquistou a sua primeira vitória. Pela segunda rodada, no Borussia Park, o time derrotou o Hannover por 3 a 0 e chegou aos três pontos, se igualando ao adversário, que anteriormente havia batido o Wolfsburg.

Em casa, o Mönchengladbach abriu o placar da partida aos 20 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Max Kruse, que foi contratado junto ao Freiburg antes do início deste temporada.

O segundo gol também foi feito por um reforço. Christoph Kramer, emprestado pelo Bayer Leverkusen, ampliou aos oito minutos da etapa final. A vitória do Mönchengladbach foi definida aos 21 minutos, com o pênalti convertido pelo belga Filip Daems.