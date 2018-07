Mönchengladbach e Colônia empatam e seguem invictos Se nos últimos anos o Campeonato Alemão viu Bayern de Munique e Borussia Dortmund descolarem logo de início, nesta temporada o equilíbrio é marcante. Neste domingo, Borussia Mönchengladbach e Colônia entraram em campo dependendo só de si para assumir a liderança do torneio. Com o empate em 0 a 0, se mantiveram no meio da tabela, ainda que invictos.