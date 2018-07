Mönchengladbach e Hannover viram e vencem no Alemão

De volta à primeira divisão depois de mais de meio século, o Greuther Furth ia atrás da sua segunda vitória na competição e saiu na frente com Nehrig, de pênalti, aos 10. Mas dois minutos depois Kleine foi expulso e facilitou a vida para os visitantes, que empataram com Wendt.

Mesmo com um jogador a menos, o Greuther Furth voltou à frente no placar, com gol de Prib, pouco antes do intervalo. Na segunda etapa, Stranzl e Herrmann viraram o jogo para o Borussia. Nos acréscimos, Pekovic cometeu pênalti, foi expulso, e Marx converteu para fazer o quarto.

Em Stuttgart, a virada foi mais emocionante, toda ela construída no segundo tempo. O time da casa começou na frente, com Gentner e Ibisevic, mas o Hannover foi atrás da virada com gols de Sobiech, Schlaudraff e Abdellaoue duas vezes, todos marcados entre os 12 e os 28 minutos da segunda etapa. Dois desses gols foram de pênalti.

Com o resultado, o Hannover subiu para o sexto lugar, com 17 pontos, na zona de classificação para a Liga Europa. O Borussia Mönchengladbach está duas posições atrás, com 15 pontos. O Stuttgart é 12.º e o Greuther Furth o penúltimo colocado.