Mönchengladbach e Stuttgart só empatam na estreia do Alemão

Borussia Mönchengladbach e Stuttgart não passaram de um empate na estreia da temporada 2014/15 do Campeonato Alemão, neste domingo. Atuando em casa, o Borussia saiu atrás no placar, pressionou muito durante o segundo tempo e conseguiu a igualdade em 1 a 1 já no fim da partida.

No início do segundo tempo, o Stuttgart conseguiu abrir o placar, com Alexandru Maxim. O gol acendeu o Mönchengladbach, que foi para cima, pressionou e acabou premiado já aos 44 minutos. Após sobra dentro da área, Kramer, campeão mundial com a seleção alemã, bateu cruzado para marcar.