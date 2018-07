Mönchengladbach elimina Schalke na Copa da Alemanha

Mas o resultado mais surpreendente desta quarta-feira foi a eliminação do Mainz. Jogando fora de casa, no confronto único da Copa da Alemanha, acabou perdendo por 2 a 0 para Holstein Kiel, time que disputa apenas a quarta divisão do Campeonato Alemão.

O Stuttgart, por sua vez, derrotou o Hamburgo por 2 a 1, com dois gols do brasileiro naturalizado alemão Cacau, e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha. E o Hertha Berlin, mesmo com técnico interino - Markus Babbel foi demitido no último domingo -, se classificou com a vitória por 3 a 1 sobre o Kaiserslautern.

Assim, Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel, Stuttgart e Hertha Berlin se juntaram a Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Greuther Furth e Hoffenheim, que tinham se classificado na terça-feira. Agora, os confrontos das quartas de final da Copa da Alemanha serão definidos por sorteio.