Mönchengladbach empata com o Bayern em Munique por 1 a 1

MUNIQUE - O Borussia Mönchengladbach tirou dois pontos do Bayern de Munique, nesta sexta-feira, na abertura da 17.ª rodada do Campeonato Alemão, a última do primeiro turno. Jogando em casa, na Allianz Arena, o líder da competição saiu atrás no placar, num gol de pênalti, e só conseguiu chegar à igualdade em 1 a 1 na segunda etapa, com Shaquiri.

O resultado não tira a enorme folga do Bayern na liderança do Campeonato Alemão. A equipe bávara tem 42 pontos, abrindo 12 de vantagem sobre o segundo colocado Bayer Leverkusen, que ainda joga na rodada, pegando o Hamburgo em casa.

Já o Borussia Mönchengladbach continua na briga por uma vaga na Copa dos Campeões. A equipe foi a 25 pontos, empatado com Schalke 04 e Stuttgart, mas atrás no número de vitórias, alcançando o sétimo lugar. Agora os dois times entram em férias e só voltam a jogar em meados de janeiro, quando o Campeonato Alemão é retomado.

Na Allianz Arena, o Borussia saiu na frente aos 20 minutos, com Marx cobrando pênalti marcado quando Boateng colocou a mão na bola na área. O Bayern reagiu, cresceu no jogo, mas só foi empatar aos 13 do segundo tempo. Exatamente Marx errou na saída de bola e deu para Shaquiri fazer.