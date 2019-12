Mönchengladbach empata em Berlim e deixa RB Leipzig sozinho na ponta do Alemão

Sensação do país nas últimas temporadas, o RB Leipzig passará as férias de inverno na liderança isolada do Campeonato Alemão. Depois de vencer o Augsburg por 3 a 1, neste sábado, o time de Leipzig ficou na torcida por um tropeço do Borussia Mönchengladbach, que começou a 17.ª rodada com o mesmo número de pontos, e comemorou no final. O rival só empatou sem gols contra o Hertha Berlin, no estádio Olímpico, em Berlim, e ficou com dois pontos a menos (37 a 35) na briga pela liderança.

A missão do Borussia Mönchengladbach para fechar o ano na liderança era praticamente impossível, já que era necessário golear o Hertha Berlin por 13 gols de diferença. A ideia mesmo era ficar com a mesma pontuação que o RB Leipzig, mas desta vez o setor ofensivo não funcionou em Berlim.

Com o inverno rigoroso no país, o Campeonato Alemão só voltará a ser disputado daqui cerca de um mês. Pela 18.ª rodada, a primeira do returno, o Borussia Mönchengladbach jogará no dia 17 de janeiro contra o Schalke 04, fora de casa, em Gelsenkirchen.

O Hertha Berlin, que faz uma campanha modesta e ocupa a 12.ª colocação com 19 pontos, entrará novamente em campo no dia 19 de janeiro contra o Bayern de Munique, o terceiro colocado do Campeonato Alemão, mais uma vez em Berlim.