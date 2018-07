Mönchengladbach goleia o Schalke no Alemão

O Borussia Mönchengladbach recebeu o Schalke 04 neste sábado e não teve dificuldade para golear por 4 a 1, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time da casa segue invicto neste início de competição, com cinco pontos. Já a equipe de Gelsenkirchen ainda não venceu e está na zona de rebaixamento com apenas um ponto conquistado.

O Borussia foi melhor desde o início da partida e contou com dia inspirado de Andre Hahn para abrir boa vantagem no placar. O meia abriu o placar aos 16 minutos, quando aproveitou rápido contra-ataque, invadiu a área pela direita e tocou com estilo na saída do goleiro. Ele mesmo faria o segundo no início da etapa final, após desviar falta cobrada pela direita.

Com a desvantagem, o Schalke foi para cima e ameaçou uma reação. Aos sete minutos, os visitantes diminuíram com o gol de pênalti de Choupo-Moting. Mas não deu nem para comemorar, porque aos 11 Max Kruse foi lançado em velocidade e tocou cruzado para fazer o terceiro. Ainda houve tempo para que o brasileiro Raffael, aproveitando sobra na área, fechasse o placar aos 33.