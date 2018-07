Monchengladbach goleia Werder por 5 a 0 e sobe para 2º

A goleada impulsionou o Monchengladbach para a provisória vice-liderança do campeonato, com 26 pontos, apenas dois a menos que o Bayern de Munique. O líder entra em campo ainda neste sábado para enfrentar o agora terceiro colocado Borussia Dortmund, em casa. Já o Werder caiu do terceiro para o quinto lugar, com 23.

O Werder foi desbancado também pelo Schalke, que bateu o Nuremberg por 4 a 0, em casa, com dois gols de Huntelaar. O Schalke chegou aos 25 pontos e assumiu a terceira posição da tabela. O Nuremberg segue com 12, perto da zona de rebaixamento.

O Wolfsburg também goleou neste sábado. Jogando diante de sua torcida, o time fez 4 a 1 no Hannover. O brasileiro Christian marcou um dos gols dos anfitriões. Os donos da casa chegaram aos 16 pontos e ocupam a parte intermediária da tabela. Fora de casa, o Hertha Berlin derrotou o Freiburg por 2 a 1.

A rodada deste sábado foi marcada por um cancelamento inusitado. O jogo entre Colonia e Mainz não pôde ser realizado porque o árbitro não compareceu ao local da partida. Segundo a diretoria do Colonia, anfitrião do jogo, o juiz teria sofrido um "acidente" a poucas horas do início da partida.

O clube, que não deu detalhes sobre o ocorrido, explicou que não haveria tempo hábil para encontrar um novo árbitro para o duelo. Uma nova data para o confronto deverá ser anunciada nos próximos dias pela organização do Campeonato Alemão.