Mönchengladbach leva empate e segue fora do G4 Um gol aos 43 minutos do segundo tempo impediu o Borussia Mönchengladbach de entrar, ainda que provisoriamente, no G4 do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, na abertura da sétima rodada, a equipe alvinegra foi até Augsburgo, começou atrás, virou o placar, mas levou o empate em 2 a 2 do Augsburg no finalzinho.