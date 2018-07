Mönchengladbach perde e desperdiça chance de assumir vice-liderança do Alemão

O Borussia Mönchengladbach entrou em campo com a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão diante dos tropeços dos primeiros colocados. Mas, assim como seus concorrentes, decepcionou e foi superado pelo Wolfsburg por 3 a 0 na casa do adversário, em Wolfsburg, no fechamento da 14.ª rodada da competição neste domingo.

+ Sem vencer no Alemão, Colônia demite treinador

A rodada, que teve os tropeços do RB Leipzig (goleado por 4 a 0 pelo Hoffenfeim) e do Schalke 04 (empatou por 2 a 2 com o lanterna Colônia), foi muito favorável ao Bayern de Munique, que disparou na liderança, chegou aos 32 pontos e abriu seis para o RB Leipzig, segundo colocado.

O revés deixou o Borussia Mönchengladbach estacionado na quarta posição com 24 pontos, sendo o último time dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. O Wolfsburg subiu três posições e assumiu a 11.ª colocação, com 17 pontos.

Os gols da consistente vitória do Wolfsburg foram marcados pelo turco Malli, pelo alemão Didav e pelo francês Guilavogui. Destaque para o último gol de Guilavogui, que acertou uma pancada perto do ângulo do goleiro adversário.

Mais cedo, o Eintracht Frankfurt derrotou o Hertha Berlin por 2 a 1, no estádio Olímpico de Berlim, subiu para a oitava posição e ficou mais próximo da zona de classificação da Liga Europa, que, no momento, é ocupada por Hoffenheim, quinto colocado com 23 pontos, e Borussia Dortmund, sexto com 22, mesma pontuação do time de Frankfurt, mas à frente por levar vantagem no saldo de gols (13 contra 2).

Com a derrota, o Hertha Berlin, que até saiu na frente do placar com o atacante etíope naturalizado alemão Selke, mas tomou a virada com gols de Wolf e de Boateng, foi ultrapassado pelo Wolfsburg e caiu para a 12.ª posição, com 17 pontos.