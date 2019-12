Mönchengladbach perde para o Wolfsburg e deixa RB Leipzig na ponta do Alemão

O Borussia Mönchengladbach deixou escapar a liderança do Campeonato Alemão na 15ª rodada. Pressionado pela vitória do RB Leipzig no sábado, entrou em campo neste domingo precisando superar o Wolfsburg para retomar a dianteira, mas não conseguiu, sendo batido na Volkswagen Arena por 2 a 1.

Com a derrota, o Mönchengladbach parou nos 31 pontos, agora em segundo lugar e a dois do RB Leipzig, o novo líder do Alemão. Já o Wolfsburg, que tinha perdido as duas partidas anteriores no torneio nacional, reagiu e ascendeu para a oitava posição, com 23 pontos.

No meio de semana, os times haviam atuando pela rodada final da fase de grupos da Liga Europa, com o Wolfsburg vencendo e avançando ao mata-mata, enquanto o Mönchengladbach foi eliminado com uma derrota. As alegrias e decepções dos torcedores se repetiram neste domingo.

O Wolfsburg largou na frente na partida, aos 13 minutos, quando o francês Jerome Roussillon fez jogada individual e acionou o austríaco Xaver Schlager, que bateu de primeira, fazendo 1 a 0. Só que a resposta do Mönchengladbach foi imediata, aos 15, com o gol marcado pelo suíço Breel Embolo após passe do francês Alassane Plea. A igualdade seguiu até os 46 minutos da etapa final, quando um voleio de Maximilian Arnold deu o triunfo ao Wolfsburg.

Embalado pela vitória, o time voltará a jogar em casa na quarta-feira, quando receberá o Schalke 04. No mesmo dia, também como mandante, o Mönchengladbach terá pela frente o Paderborn.