Mönchengladbach se reforça com o brasileiro Raffael O Borussia Mönchengladbach acertou nesta quinta-feira a contratação do meia brasileiro Raffael, que estava no Dynamo de Kiev, da Ucrânia. O clube alemão explicou em um comunicado que o jogador de 28 anos vai assinar um contrato válido até junho de 2017 após a realização de exames médicos na próxima segunda-feira.