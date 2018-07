Mönchengladbach só empata com Frankfurt e pode perder 3ª posição no Alemão

O resultado deixou o Mönchengladbach com 54 pontos, ainda na terceira posição, somente três à frente do Bayer Leverkusen, que entra em campo no sábado diante do Hannover e pode subir na tabela. O Borussia volta a campo no domingo que vem, quando pega o vice-líder Wolfsburg em casa. Já o Eintracht Frankfurt é o oitavo, com 36 pontos, e duela com o Borussia Dortmund dia 25, fora de casa.

Apesar do empate por 0 a 0, o jogo desta sexta foi movimentado e cheio de oportunidades para ambos os lados. O Eintracht se lançou mais ao ataque, mas os melhores momentos foram do Mönchengladbach. Em um deles, no último lance, Max Kruse aproveitou boa jogada pela direita, recebeu dentro da área e encheu o pé. Mas Kevin Trapp fez ótima defesa e garantiu um ponto para os mandantes.