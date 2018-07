Mönchengladbach só empata com Wolfsburg no Alemão

MÖNCHENGLADBACH - Com gols de brasileiros, Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo, no único jogo do dia pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão. Atuando em casa, o Mönchengladbach saiu atrás, virou o placar, contando com um gol de Raffael, mas permitiu o empate no final ao Wolfsburg, que teve o meia Diego como autor de um de seus gols.

Mesmo assim, o Mönchengladbach ganhou uma posição, chegou a 33 pontos e ultrapassou o Borussia Dortmund na terceira colocação. No dia 24 de janeiro, a equipe volta a campo para pegar o líder Bayern de Munique, novamente em casa. Já o Wolfsburg manteve-se em quinto, com 30 pontos, e enfrentará o Hannover no dia 25.

O Wolfsburg saiu na frente no início do segundo tempo, com o gol de Diego aos oito minutos. Ele recebeu cruzamento da direita, ajeitou e bateu. Apenas seis minutos depois, no entanto, Raffael deixou tudo igual. O brasileiro fez bela jogada individual, invadiu a área e bateu cruzado para marcar.

Aos 19, Arango virou o placar em linda cobrança de falta pelo lado direito. Quando parecia que a vitória estava nas mãos do time da casa, o Wolfsburg voltou a marcar e selou o empate com o gol de Dost, aos 40 minutos.