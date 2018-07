Mönchengladbach tropeça e perde chance de igualar líder

Em caso de vitória, a equipe da casa teria alcançado os 49 pontos do Dortmund, mas seguiria na segunda colocação. Mas, com 47, poderá ser superado no decorrer da rodada por Bayern de Munique e Schalke. O Hamburgo, por sua vez, soma 27 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela.

Contando com o apoio da torcida, o Mönchengladbach fez valer o mando de campo somente no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Mike Hanke abriu o placar e parecia encaminhar a vitória dos anfitriões. No entanto, Tolgay Arslan buscou o empate aos 11 da segunda etapa, esfriando o ímpeto dos donos da casa.

Agora, o Mönchengladbach tentará se manter na briga pela liderança no duelo com o Nuremberg no próximo domingo, dia 4, fora de casa. O Hamburgo enfrentará o Stuttgart, diante de sua torcida, no sábado.