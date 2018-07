Mönchengladbach tropeça e perde chance de ser líder no Alemão

Com o resultado, o Borussia Mönchengladbach permanece em quarto lugar no Campeonato Alemão, com 30 pontos, atrás do Borussia Dortmund, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate, do Bayern de Munique, que ocupa a primeira posição, com 31 pontos, e do Schalke 04, que é o vice-líder, também com 31. Bayern e Dortmund vão jogar apenas no domingo, enquanto o Schalke 04 abriu a rodada na sexta-feira. Já o Augsburg deixou a lanterna do Campeonato Alemão e está em penúltimo lugar, com 14 pontos.

O Werder Bremen subiu para o quinto lugar no torneio, com 29 pontos, ao golear o Wolfsburg por 4 a 1. Em casa, a equipe abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com gols de Sokratis, aos 17, e Pizarro, aos 44 minutos. O time ampliou o marcador na etapa final, com gols de Rozenberg, aos 9, e Arnatouvic, aos 24 minutos. Schäfer, aos 40 minutos, fez o único gol do Wolfsburg.

O Colônia goleou o agora lanterna Freiburg por 4 a 0, com dois de Clemens e dois de Podolski. Fora de casa, o Hoffenheim venceu o Nuremberg por 2 a 0, com gols marcados por Ibisevic, um em cada tempo. Já Mainz e Hamburgo empataram por 0 a 0.