Mönchengladbach vence Bayern e encosta no rival

Sem jogar uma partida oficial desde o dia 20 de dezembro, o Bayern sentiu mais que os donos da casa os efeitos de tanto tempo parado, apesar do longo período de intertemporada. Tanto que quase não levou perigo à meta do Borussia, que venceu com justiça. O gol de honra saiu apenas no fim.

O resultado deixou o Bayern estacionado nos 37 pontos, enquanto o Borussia Mönchengladbach pulou para o segundo lugar, com 36 pontos. Logo atrás, com 34, estão o Borussia Dortmund e o Schalke 04, que ainda jogam no fim de semana, respectivamente contra Hamburgo e Stuttgart.

Além do apoio da torcida, o Borussia Mönchengladbach contou também com a ajuda de Neuer para abrir o placar. O goleiro recebeu bola recuada e, tentou fazer graça e saiu jogando errado. Deu a bola nos pés de Reus, que bateu da intermediária, para o gol vazio, enquanto o goleiro corria para tentar consertar o erro.

Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Robben também ajudou ao perder uma bola no meio-campo. Hanke roubou e deu passe preciso para Herrmann, livre do lado direito. O meia avançou em velocidade, entrou na área, e bateu na saída do goleiro.

Já no segundo tempo, aos 26, Arango lançou Reus, que tocou para Hermann. O meia deixou o goleiro no chão e empurrou para o gol vazio para fazer o terceiro. Aos 31, o Bayern descontou, com Schweinsteiger, após bate-rebate na área.