Mönchengladbach vence e entra na briga por Liga Europa

O resultado levou o Borussia aos 38 pontos, na sétima colocação, mesmo número do Mainz, sexto, que leva vantagem no saldo: 4 a 0. Na próxima rodada, a equipe de Mönchengladbach terá pela frente o Freiburg, dia 30 de março, fora de casa. Já o Hannover, que estacionou nos 34 pontos e é décimo, pega o Augsburg, fora de casa, no mesmo dia.

O Borussia garantiu a vitória com o gol de De Jong, aos 36 minutos do primeiro tempo, e se fechou na etapa final para segurar o resultado. A expulsão de Sérgio Pinto, aos 40 minutos do segundo tempo, acabou com as chances de reação dos visitantes.

No outro jogo realizado no domingo pelo Alemão, o Stuttgart venceu o Eintracht Frankfurt, fora de casa, por 2 a 1, e segue no meio da tabela. O time mandante, quarto colocado, saiu na frente com Aigner, mas permitiu a virada com os gols de Ibisevic, de pênalti, e Niedermaier.