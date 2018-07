Mönchengladbach vence e entra na zona da Liga Europa

O resultado levou o Borussia aos 44 pontos, ultrapassando o Eintracht Frankfurt - que tem 42 pontos e ainda atua na rodada - e assumindo a sexta posição. A equipe volta a campo diante do Wolfsburg, fora de casa, no sábado que vem. Já o Augsburg segue na zona de rebaixamento, com 27 pontos, e enfrenta o Stuttgart, também no sábado, mas em casa.

Precisando da vitória, as duas equipes foram para cima, mas quem saiu na frente foi o time da casa, com Filip Daems, batendo pênalti, aos 26 minutos. No segundo tempo, o Augsburg foi para cima, mas estava com um jogador a menos, graças à expulsão de Vogt, ainda na etapa inicial, e não conseguiu o empate.