Mönchengladbach vence e sobe para 3º no Alemão

O triunfo deixou o Mönchengladbach com 43 pontos, um a menos que o vice-líder Bayern de Munique e dois à frente do Schalke. A liderança segue nas mãos do Borussia Dortmund, com 46 pontos após 21 rodadas.

Jogando em casa, o Mönchengladbach resolveu o duelo contra o Schalke ainda no primeiro tempo. Reus abriu o placar logo aos 2 minutos. Hanke ampliou aos 15 e Arango selou o placar aos 32. Com a boa vantagem, o time anfitrião reduziu o ritmo depois do intervalo, mas não a ponto de sofrer ameaças à vitória.

Na próxima rodada, o terceiro colocado da tabela vai enfrentar o Kaiserslautern, sábado, fora de casa. O Schalke receberá o Wolfsburg, no domingo.