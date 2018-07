Mönchengladbach vence e vê líderes do Alemão de perto

Já o Stuttgart segue em péssima fase e chegou a sua sexta partida consecutiva sem vitória - foram cinco derrotas e um empate. Com isso, a equipe estacionou nos 22 pontos, na décima colocação, e está apenas quatro pontos à frente da zona de rebaixamento.

A vitória do Mönchengladbach começou a ser construída no primeiro tempo. Aos 31 minutos, o atacante Mike Hanke abriu o placar. O time visitante voltou a marcar apenas no final da partida, com seu artilheiro Marco Reus, aos 36 minutos, e com o brasileiro Igor de Camargo, aos 39.

Na próxima rodada, a 20ª do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Wolfsburg, fora de casa, no próximo sábado. No mesmo dia, o Stuttgart buscará a reabilitação diante do Bayer Leverkusen, fora de casa.

MAINZ VENCE - No outro jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Mainz precisou de apenas 17 minutos para definir sua vitória por 3 a 1 sobre o Freiburg, em casa. Com o resultado, os anfitriões chegaram aos 21 pontos, na 12ª colocação, e respiram mais aliviados na tabela. Já os visitantes seguem na lanterna da competição, com 16 pontos.

Logo aos 3 minutos, Choupo-Moting abriu o placar para o Mainz, que aproveitou a expulsão de Fallou, um minuto depois, para ampliar o placar com Polanski, de pênalti. Aos 17 minutos, novamente Choupo-Moting marcou. O gol de honra do Freiburg foi marcado por Krmas, aos 23 minutos da segunda etapa.