Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo

Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília), no Borussia-Park, em Monchengladbach, região de Dusseldorf, na Alemanha. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Alemão.

Monchengladbach x Dortmund será transmitido ao vivo pelo canal Fox Sports 2. E o Estado fará tempo real da partida.

O Borussia Dormund é o vice-líder do torneio com 73 pontos, dois a menos do que o Bayern de Munique, que joga em casa - o clube de Dortmund precisa vencer e torcer para o líder perder para ficar com o título.

O Monchengladbach também precisa da vitória. Com 55 pontos, o clube está na 4ª posição, que garante classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O Bayer Leverkusen, porém, também tem 55 pontos e ocupa a 5ª posição. O Eintracht Frankurt, com 54 pontos e na 6ª posição, também luta pela vaga na competição continental.