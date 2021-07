Monitorado desde os oito anos, Marquinhos foi garimpado nos arredores do Morumbi

O termo “Made in Cotia” é uma espécie de selo de qualidade que acompanha os jovens da base quando são puxados para o time de cima. Mas no caso de Marquinhos, um dos destaques da classificação do São Paulo nesta quarta, na vitória de 3 a 1 sobre o Racing, esse mantra poderia ser modificado para “Made in Morumbi.” Morador do Jardim Colombo, bairro que fica a aproximadamente dois quilômetros do estádio são-paulino, o atacante já era monitorado desde os oito anos pelos olheiros do clube nos jogos que fazia pelas escolinhas da região. Após o jogo desta quarta, no entanto, passou a brilhar na Libertadores.

O ano de 2012 marcaria o início dessa relação com o São Paulo. Após brilhar também pelo Pequeninos do Jockey, ele acabou se transferindo para o CT de Cotia. Mesmo sem ter uma categoria para sua faixa etária, Marquinhos treinava com meninos de 11 a 12 anos e conseguia se destacar.

O futebol de velocidade e habilidade rendeu alguns títulos importantes na base do clube. No ano passado, por exemplo, pela categoria sub-17, ele conquistou a Copa do Brasil e também a Supercopa. Em 60 jogos, o atacante fez 17 gols.

Neste ano, ele subiu para o Sub-20 e o protagonismo mais uma vez foi percebido em Cotia. O São Paulo havia conseguido 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do Brasileiro de juniores e Marquinhos contribuiu nessa arrancada com dois gols e duas assistências. “Fico feliz com os números, mas eles só são possíveis com a ajuda dos meus companheiros”, disse o então promissor atacante que já figurava no radar do estafe de Hernán Crespo.

Aos 18 anos ele já estabeleceu uma marca importante no clube. Com o gol marcado no Racing, Marquinhos passou a ser o atleta são-paulino mais jovem a balançar a rede em uma Libertadores.

Jogador de temperamento tranquilo, Marquinhos já desperta em Crespo a confiança de futuras escalações. “Ele fez a sua estreia uma semana atrás e voltar assim, como protagonista, é uma satisfação. É um produto feito em Cotia. E ver um time desses com tanta gente de Cotia, é uma satisfação”, afirmou o treinador Hernán Crespo.

O desempenho na Argentina somou pontos importantes a favor da revelação são-paulina Marquinhos agora passa a figurar candidato à vaga de titular desbancando concorrentes como Vítor Bueno, Pablo e Rojas.

Com um calendário apertado e atletas sempre às voltas com contusões, Marquinhos terá agora, mas chances de continuar mostrando o seu valor para seguir no time.