Monte Azul e Rio Preto vencem pela primeira vez na Série A3 do Paulista

Dois jogos fecharam a terceira rodada da Série A3 do Campeonato Paulista nesta manhã de domingo. Mesmo jogando fora de casa, Rio Preto e Monte Azul conquistaram as primeiras vitórias na competição e entraram na zona de classificação à segunda fase.

O Monte Azul foi ao Baetão, em São Bernardo do Campo, e bateu o São Bernardo por 2 a 0, chegando também aos quatro pontos. O Monte Azul divide a sétima colocação com o Rio Preto, já que os dois estão rigorosamente empatados com quatro pontos, quatro gols marcados e dois gols sofridos. O São Bernardo, com três pontos, é o 11º colocado.

No outro jogo desta manhã de domingo, ocorrido no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia, o time da casa recebeu o Rio Preto e foi derrotado por 3 a 1. Com o resultado, os visitantes chegaram aos quatro pontos, assumindo a sétima colocação. Já o time da casa é o único que segue sem pontuar após três jogos.

A quarta rodada será disputada na próxima quarta-feira, com todos os oito jogos no mesmo dia. Após 15 rodadas, com todas as equipes se enfrentando em turno único, os oito melhores avançam para as quartas de final.