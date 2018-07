Montella elogia AEK, mas pede que Milan se imponha na Liga Europa

Frustrado com a derrota no clássico para a Inter de Milão, no último domingo, por 3 a 2, Vincenzo Montella enalteceu nesta quarta-feira o AEK Atenas, adversário de quinta na Liga Europa, em jogo que será disputado na Itália. Ainda assim, o treinador ponderou que o Milan precisa se impor no confronto marcado para começar às 17h05 (de Brasília).

"É uma partida que conta para a classificação porque queremos nos qualificar o mais rápido possível, mas também para o nosso percurso de crescimento e continuidade. Eles (do time grego) são dinâmicos, com jogadores rápidos e perigosos no ataque. Sabem como se adaptar taticamente ao adversário. Mas devemos seguir nosso jogo e nosso princípio, e pensar apenas em nosso desempenho", avaliou Montella.

Com o Milan na liderança do Grupo D da Liga Europa, com seis pontos, dois na frente do AEK, o treinador reiterou que será uma boa oportunidade para sacramentar a primeira posição da chave. "Amanhã (quinta) é uma importante oportunidade para selar a liderança", destacou Montella, demonstrando-se satisfeito com as últimas atuações do seu time.

"A Europa é a casa do Milan e estamos felizes com o que fizemos até agora. Também gostaríamos de estar bem assim no Campeonato Italiano. Mas gostaria de frisar como estamos bem nas duas competições", acrescentou.

Embora a sua equipe ocupe apenas a décima posição do Italiano e tenha sido derrotada pela Inter de Milão, Montella ponderou que a atuação no clássico pode servir de inspiração para enfrentar o AEK. "Jogamos muito bem no segundo tempo, com 70% de posse de bola e dez chutes no gol", lembrou. "Então, não vi grande diferença entre os dois times."