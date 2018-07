Montella pede para Milan repetir boa atuação de estreia e avançar na Liga Europa

O Milan está muito próximo de garantir vaga por antecipação na próxima fase da Liga Europa, mas o técnico Vincenzo Montella cobrou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que o time exiba uma grande atuação no confronto diante do Áustria Viena, nesta quinta, a partir das 18h05 (de Brasília), em Milão, e consequentemente avançar de forma positiva na competição continental.

O comandante quer que a sua equipe repita o ótimo desempenho que mostrou na estreia do torneio, justamente contra o time austríaco, que foi goleado por 5 a 1, em casa, na abertura do Grupo D desta Liga Europa.

O time italiano lidera a chave, com oito pontos, contra seis do vice-líder AEK Atenas, que no outro duelo desta quinta-feira por este grupo recebe o Rijeka, da Croácia, na Grécia. O Áustria Viena é o terceiro colocado, com quatro pontos, enquanto o clube croata segura a lanterna, com três.

"Nós damos muita importância à Liga Europa, a Europa é a casa do Milan. Até agora, nós estamos indo bem na competição, mas nós queremos selar a classificação para então podemos focar a Série A (do Italiano, no qual o time terá pela frente o Torino, neste domingo)", afirmou Montella, para em seguida destacar a importância de fazer uma ótima apresentação diante do Áustria Viena.

"No jogo de ida (em solo austríaco) nós tivemos uma noite fantástica, a equipe não estava nas suas melhores condições, mas ainda assim nós jogamos com grande fome e desejo. Precisamos repetir o mesmo desempenho nesta quinta. O jogo é muito importante porque nós temos a oportunidade de assegurar um dos nossos primeiros objetivos na temporada", reforçou o treinador.

Caso vença o Áustria Viena novamente, o Milan vai ficar muito próximo de garantir a ponta do Grupo D da Liga Europa até o final desta fase, sendo que os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros de cada chave avançarão ao estágio seguinte da competição.