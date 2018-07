Montenegro empata com Inglaterra e lidera Grupo G das Eliminatórias

Gerry Penny/EFE

Ashley Cole (dir.) disputa a bola com Simon Vukcevic no empate da Inglaterra em Londres

LONDRES - Mesmo jogando no Estádio de Wembley, em Londres, a Inglaterra não conseguiu sair do 0 a 0 contra Montenegro, nesta terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2012. Com o empate fora de casa, a seleção montenegrina manteve a liderança isolada do Grupo G, agora com 10 pontos, três a mais do que os ingleses, que fizeram um jogo a menos.

Veja também:

Espanha vence a Escócia por 3 a 2

Holanda goleia a Suécia em Amsterdã

França bate Luxemburgo por 2 a 0 e embala

A Inglaterra entrou em campo disposta a manter o aproveitamento 100% na competição, para assumir a liderança do grupo. Assim, pressionou bastante, mas não conseguiu furar a defesa de Montenegro. Crouch, no primeiro tempo, e Rooney, no segundo, tiveram as melhores chances inglesas. E, no final, os visitantes chegaram a mandar a bola na trave com Jovanovic.

Única seleção a ter feito quatro jogos no Grupo G, Montenegro lidera com 10 pontos e ainda nenhum gol sofrido. A Inglaterra aparece em segundo lugar, com sete pontos em três partidas. Depois, Suíça e Bulgária estão empatadas com os mesmos três pontos. E o País de Gales ocupa a lanterna da chave, ainda sem pontuar na competição.

No outro jogo desta terça-feira no Grupo G, a Suíça conseguiu somar a sua primeira vitória. Depois de duas derrotas seguidas, os suíços receberam o País de Gales na Basileia e conseguiram uma goleada de 4 a 1. Stocker marcou dois gols, enquanto Streller e Inler fizeram os outros para o time casa - Bale descontou para os visitantes.

Na próxima rodada do Grupo G, marcada apenas para o dia 26 de março, serão disputados dois jogos: Bulgária x Suíça e País de Gales x Inglaterra. Enquanto isso, o líder Montenegro irá folgar.