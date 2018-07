Montenegro vence e passa Inglaterra nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

LONDRES - Em jogo único, nesta quarta-feira, pelo Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil, a seleção de Montenegro não goleou, mas não teve trabalho para derrotar a inexpressiva equipe de San Marino por 3 a 0, na capital Podgorica, e assumir a liderança da chave, com 10 pontos em quatro partidas.

Montenegro, que fazia parte da antiga Iugoslávia, ultrapassou ninguém menos que a Inglaterra, que caiu para a segunda colocação, com oito pontos em quatro jogos. A Polônia, com apenas três partidas realizadas, está em terceiro lugar, com 5, seguida por Moldávia (4), Ucrânia (2) e San Marino (0).

Em campo, a superioridade montenegrina foi ampla. No primeiro tempo, sem muito esforço contra os jogadores semiprofissionais de San Marino, a seleção da casa conseguiu dois gols - ambos de Andrija Delibasic, aos 14 e aos 31 minutos. Na segunda etapa, Elsad Zverotic completou o placar aos 23 minutos.

As duas próximas rodadas acontecerão em março, nos dias 22 e 26. Montenegro enfrentará, pela ordem, Moldávia (fora de casa) e Inglaterra (casa). Já a seleção de San Marino jogará primeiro contra os ingleses, como mandante, e depois viaja para encarar a Polônia.