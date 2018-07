Monterrey exalta terceiro lugar no Mundial de Clubes no Japão

SÃO PAULO - O Monterrey deixou o Mundial de Clubes satisfeito, após ter conquistado a terceira colocação com a vitória deste domingo sobre o Al Ahly, por 2 a 0, em Yokohama, no Japão. Para o técnico da equipe mexicana, Victor Vucetich, o balanço da competição foi positivo.

O terceiro lugar iguala a melhor campanha de um time mexicano no Mundial, conseguida também pelo Necaxa na edição de 2000, no Brasil. E mostra evolução do Monterrey, que no ano passado, quando disputou o torneio pela primeira vez, terminou na quinta colocação.

"Estamos muito felizes. É o nosso segundo Mundial e, comparado ao ano passado, fomos melhores. Conseguimos conquistar uma medalha, o que é muito bom para o México e a Concacaf", disse Vucetich, após a vitória na preliminar da final entre Corinthians e Chelsea.

Para chegar ao bronze, o Monterrey estreou no Mundial com vitória de 3 a 1 sobre o Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) nas quartas de final. Depois, perdeu por 3 a 1 para o Chelsea na semifinal. E aí, derrotou o egípcio Al Ahly neste domingo, com gols de Corona e Delgado.