Monterrey vence Al Ahly e fica em terceiro no Mundial de Clubes

O Monterrey, do México, conquistou neste domingo a terceira colocação no Mundial de Clubes, que está sendo realizado no Japão, ao derrotar o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, no Estádio Internacional de Yokohama. A partida foi a preliminar da decisão do torneio, entre Chelsea e Corinthians.

Com o triunfo, o Monterrey igualou a melhor campanha de um time mexicano de Mundial de Clubes. Em 2000, no torneio realizado no Brasil, o Necaxa garantiu a terceira colocação. Já o Al Ahly fracassou na tentativa de repetir a campanha de 2006, quando superou o mexicano América na disputa pelo terceiro lugar.

O Monterrey começou a definir o seu triunfo logo no começo da partida deste domingo. Aos três minutos, Néri Cardoso lançou Jesús Corona, que aproveitou a indecisão entre o goleiro Mahmoud Abou Elseoud e o defensor Sayed Moawad para rocar a bola para as redes.

Em vantagem logo no começo do duelo, o Monterrey passou a administrar a sua vantagem tentando manter o controle da posse de bola. O time egípcio, liderado por Mohamed Aboutrika, tinha dificuldades para criar chances efetivas de gol.

Na etapa final, o Monterrey definiu o seu triunfo em um contra-ataque aos 21 minutos do segundo tempo. Aldo de Nigris passou para Cardozo, que avançou com a bola e passou para César Delgado, que deu apenas um toque para encobrir o goleiro do Al Ahly, definindo a vitória do time mexicano, o que lhe garantiu o terceiro lugar no Mundial de Clubes.

AL AHLY 0 x 2 MONTERREY

AL AHLY - Elseoud; Fathi (Barakat), Gomaa, Naguib e Moawad; Rabia, Ashour, Soliman (Gedo), Said e Meteab (Hamdi); Aboutrika. Técnico: Hossam El Badry.

MONTEREY - Orozco; Osorio, Mier, Basanta, Chávez; Corona(Carreño), Meza, Ayovi e Cardozo (Solis); Delgado (Morales) e De Nigris. Técnico: Víctor Vucetich.

GOLS - Corona, aos três minutos do primeiro tempo, e Delgado, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ashour e Gomaa (Al Ahly).

ÁRBITRO - Peter O''Leary (Fifa/Nova Zelândia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Internacional, em Yokohama (Japão).