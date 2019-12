Monterrey x Al Hilal: transmissão e horário da disputa do 3º lugar do Mundial

Monterrey e Al Hilal se enfrentam neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), no estádio Khalifa Internacional, pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em Doha, no Catar. A partida terá transmissão ao vivo.

Monterrey x Al Hilal: onde assistir

Monterrey x Al Hilal terá transmissão do SporTV. O torcedor também pode acompanhar online pelo site e aplicativo do SporTVPlay.

O time mexicano fez uma boa partida contra o Liverpool, que poupou alguns dos seus titulares. A derrota por 2 a 1 veio no minuto final da partida. Os árabes também dificultaram para o Flamengo e chegaram a sair na frente do marcador.O clube brasileiro reagiu no segundo tempo e venceu a partida por 3 a 1.