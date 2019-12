Monterrey x Al-Saad: onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Monterrey e Al-Saad se enfrentam neste sábado para definir quem vai enfrentar o Liverpool na semifinal do Mundial de Clubes. A partida será às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Jassim Bin Hamad e o torcedor pode assistir ao jogo pela TV e pela internet.

Monterrey x Al-Saad: onde assistir

É possível assistir ao jogo pela TV no canal SporTV e também haverá transmissão online pelo SporTV Play.

O Al-Saad, atual campeão da Liga do Catar, forma a base da seleção nacional, que neste ano ganhou de forma inédita a Copa da Ásia. A principal estrela fica no banco de reservas. O ex-meia espanhol Xavi, ídolo do Barcelona, é o treinador do time desde maio deste ano. Na primeira fase, a equipe catariana derrotou o Hienghène por 3 a 1.

Já o Monterrey estará pela quarta vez no Mundial de Clubes. O elenco tem jogadores com passagens por clubes europeus. Um dos destaques é o holandês Janssen, ex-Tottenham. Outros nomes conhecidos são o colombiano Pabón (ex-São Paulo), o lateral Layún e o goleiro Barovero (ex-River Plate).