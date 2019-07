Montevideo Wanderers x Corinthians: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Com boa vantagem obtida no primeiro jogo e a cabeça no clássico com o Palmeiras, o Corinthians enfrenta o Montevideo Wanderers nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Montevideo Wanderers x Corinthians terá transmissão pelo canal de streaming DAZN e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Como no domingo tem um clássico com o Palmeiras, em Itaquera, a equipe alvinegra deve ir a campo nesta quinta-feira com um time em sua maioria reserva.

O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Manoel e Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love.

No primeiro jogo, disputado na Arena Corinthians, a equipe comandada por Fábio Carille derrotou os uruguaios por 2 a 0, por isso, pode até perder por um gol de diferença que avança para as quartas de final, onde enfrentará o Fluminense, que eliminou o Peñarol.

O Wanderers não faz um bom Campeonato Uruguaio. O time é o lanterna do Grupo B, com zero pontos, após três rodadas disputadas. No último domingo, levou de 3 a 0 do Fênix, enquanto o Corinthians bateu o Fortaleza por 3 a 1.