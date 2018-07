Montillo agradece apoio e se diz ansioso para voltar a atuar pelo Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Fora do jogo de quarta-feira, para acompanhar a cirurgia do seu filho, o meia Montillo agradeceu nesta quinta as demonstrações de apoio do técnico Cuca e dos jogadores do Cruzeiro, antes, durante e após a vitória por 3 a 0 sobre o Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores.

Os atletas entraram em campo com uma faixa em homenagem ao companheiro argentino e ao seu filho, que passou por um delicada cirurgia no coração na quarta. No terceiro gol, o lateral Gilberto imitou a comemoração de Montillo. E, depois do apito final, o treinador Cuca dedicou a vitória ao argentino.

"Primeiro parabenizo os jogadores, que fizeram um jogo muito bom na Argentina, em um campo difícil. Senti muita alegria quando vi a faixa no início do jogo, depois o Gilberto comemorando o gol com o Wallyson, as palavras de Cuca, foi tudo muito importante, uma emoção muito grande. Ficar aqui não foi nada fácil, mas agora é só alegria, porque tudo isso me fez sentir dentro de campo com eles", declarou Montillo.

O argentino revelou que a cirurgia foi bem sucedida e seu filho, Santino, deverá receber alta em breve. "Ele está na UTI, vai ficar mais uns dias em recuperação e depois vai para o apartamento normal. Acho que daqui a oito ou nove dias ele já estará em casa. Vai dar tudo certo e voltar a normalidade", afirmou.

Aliviado pelo sucesso da operação, Montillo já está pensando no jogo de domingo, contra o Uberaba, pela última rodada da fase inicial do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro busca a vitória para confirmar a primeira colocação e garantir a vantagem para as semifinais.

"É importante somar os três pontos. Sabemos que, com um empate ficaremos quase garantidos na primeira posição, mas temos que ganhar. Temos que chegar nas semifinais do Mineiro da melhor maneira e a melhor maneira é ganhando. Domingo vamos buscar os três pontos para ficar em primeiro sem depender de ninguém", declarou, ansioso para voltar ao time.

