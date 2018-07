Montillo ainda é dúvida após ser avaliado no Cruzeiro

Na partida contra o Corinthians, Montillo sofreu uma pancada na mão esquerda e precisou imobilizar o local. Também está com um problema no tornozelo esquerdo, que ainda permanece dolorido e foi diagnosticado com um entorse de grau dois.

"O Montillo é um atleta que responde bem ao tratamento, então a gente está com esperança de colocá-lo em condição de jogo. Só esses dias que virão pela frente é que irão mostrar se ele vai ter condição", informou o médico.

O volante Fabrício também foi poupado do treinamento desta terça-feira, mas não preocupa e está confirmado para enfrentar o Vasco, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.